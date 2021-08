Tre gare, tre medaglie: Carlotta Gilli ci ha preso gusto! Splendido argento nei 400 stile libero alle Paralimpiadi

SportFair

La terza giornata di sfide alle Paralimpiadi di Tokyo regala solo due medaglie all’Italia, con un solo podio, rispetto ai tanti dei giorni scorsi, che arriva dal nuoto: dopo il bronzo di Sara Morganti, prima medaglia che non arriva dalla vasca, torna a brillare Carlotta Gilli.

Tre medaglie in tre giorni per la 20enne torinese: dopo l’oro al debutto e l’argento di ieri, Carlotta si mette al collo oggi un altro argento, grazie al secondo posto nella gara dei 400 stile libero appena disputata a Tokyo.

L’azzurra, dopo aver dominato per gran parte della gara, è stata superata dalla sua rivale, Stetsenko, che è poi andata a vincere, col tempo di 4.23.92, seguita proprio da Gilli, che ha fermato il cronometro sui 4.26.14 e da Dedekind.

“Ho cominciato a fare i 400 da qualche anno, se mi avessero detto che avrei vinto un argento a Tokyo avrei risposto che è impossibile. Ho deciso di farla e sono più che soddisfatta, ho fatto il mio personale, va benissimo. Sapevo già in partenza che la prima era veramente inarrivabile, con le altre mi giocavo il secondo e terzo gradino del podio, così col mio allenatore abbiamo detto proviamo a partire forte, se fossi partita piano l’avrei persa. Terza gara terza medaglia, non potevo sognare di più, in questa gara devo imparare tanto, durante gli allenamenti ma anche mentalmente, sono contentissima, è la prima volta che la faccio in una gara così importante, quindi va bene. Adesso voglio il mio gorno di riposo che sarebbe domani, inizio a sentire la fatica, le emozioni sono tante e la sera addormentarmi è faticoso. Domani mi riposo e poi c’è l’ultima tranche” ha dichiarato ai microfoni Rai dopo la gara Carlotta Gilli, che ha promesso agli italiani che risponderà a tutti i messaggi ricevuti.