Carlotta Gilli inarrestabile: argento per la 20enne torinese, seconda nei 100 dorso alle Paralimpiadi di Tokyo

Ancora una medaglia a Tokyo per l’Italia: Carlotta Gilli, fresca dell’oro conquistato ieri al suo debutto paralimpico, ha chiuso oggi i 100 dorso al secondo posto, alle spalle della statunitense Pergolini.

La 20enne torinese si mette al collo un fantastico argento, dopo aver chiuso la gara di oggi col tempo di 1.06.10. Reccord del mondo invece per la vincitrice, che ha fermato il cronometro sull’1.04.64.

“Sono molto contenta di questa medaglia, forse non esageratamente sul tempo ma adesso parlerò con l’allenatore e vedrò cosa dobbiamo mettere a posto, è una medaglia d’argento che vale tanto, lo sapevo che sarebbe stata dura, quindi sono contenta così. Abbiamo deciso di fare tutte le gare, quindi tutte le gare che ci sono per la mia categoria li farò, compresi i 100 rana, il mio punto debole, voglio godermi tutto questo. Oggi ero molto più tranquilla di ieri, il peggio è stata la prima gara, oggi sto prendendo un po’ più di consapevolezza di dove sono e tutto il percorso che ho fatto per arrivare fin qua“, ha dichiarato Carlotta Gilli ai microfoni Rai dopo la gara.