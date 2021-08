Capolavoro azzurro a Tokyo! Splendida doppietta al femminile nei 100 farfalla S13: Carlotta Gilli d’oro, Alessia Berra la segue sul podio

SportFair

L’Italia torna a sognare! Dopo il bronzo di Bettella nei 100 dorso S1, sono le azzurre del nuoto a regalare agli italiani una gioia pazzesca! Carlotta Gilli e Alessia Berla conquistano una spettacolare doppietta nei 100 farfalla S13.

La 20enne di Torino ha vinto la gara andando a prendersi un primo posto speciale col tempo di 1.02.65, regalando all’Italia la prima medaglia d’oro di queste Paralimpiadi. Splendida anche Alessia Berra, seconda con 1.05.67, che indosserà presto un prezioso argento, terza Pikalova.

Carlotta Gilli: “io sono veramente senza parole, credo che nel migliore dei sogni potessimo pensare una cosa così, sono davvero contentissima, una gara troppo emozionante, non l’avevo mai sentita così, avevo tutto che mi tremava, abbiamo fatto un capolavoro. Non ci credo ancora, l’ho sognato tante volte, e un sacco di volte ho pensato a questa gara e me la immaginavo così, volevo far bene. Devo ringraziare Alessia tantissimo, senza di lei non so come sarei arrivata alla finale, ero agitatissima, posso solo ringraziarla e imparare da lei. Questa medaglia sono venuta solo a ritirarla: è stato un anno di sacrifici, oggi posso dire che ne è valsa la pena, ringrazio tutti, questa medaglia è più vostra che mia“, ha dichiarato Carlotta Gilli dopo la gara ai microfoni Rai.

“Ho lavorato tanto sul ritorno, era la mia pecca e ho voluto farlo diventare il mio punto di forza. Tutti mi dicevano vieni a casa con una medaglia, io non ne ero così certa, adesso essere lì m sembra molto strano, voglio dedicare questa vittoria a quelli che hanno creduto in me, soprattutto alla mia famiglia e ai miei genitori in primis e anche a tutti quelli che hanno lavorato con me“, ha aggiunto Alessia Berra.