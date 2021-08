“Italia, è il tuo momento”, Rae Lin D’Alie cantante per un giorno: l’inno d’amore per la nostra terra è davvero speciale [VIDEO]

SportFair

L’estate 2021 è stata ricca di emozioni e spettacolo per gli appassionati italiani di sport. Prima la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio e poi le imprese degli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo hanno regalato gioie davvero uniche, con risultati storici e record pazzeschi.

A far emozionare gli italiani non sono stati solo coloro che si sono messi al collo una medaglia, ma anche chi ha dimostrato di essere davvero legato alla maglia azzurra e di voler combattere con tutto se stesso per raggiungere un sogno.

Sogni che l’Italia del basket, ad esempio, ha regalato a tutti gli appassionati della palla a spicchi. Già solo essersi riusciti a qualificare per le Olimpiadi, significa tantissimo per la Nazionale maschile azzurra di basket e per le ragazze del 3×3, poi arrivare fino ai quarti di finale è stato ancora pià speciale e pazzesco.

L’Italia del 3×3 femminile si è arresa ai quarti di finale dopo un percorso bellissimo, fatto di vittorie e sconfitte e di emozioni uniche. Emozioni che, ovviamente, hanno vissuto in primis le atlete protagoniste ai Giochi. Emozioni che adesso sono diventate… musica!

Rae Lin D’Alie, giocatrice dell’Italia 3×3 femminile, ha infatti inciso una canzone davvero speciale, un inno d’amore all’Italia.

“Song for Italy-Canzone per l’Italia

Ho scritto questa canzone per l’Italia come un ringraziamento per il supporto alle Olimpiadi a Tokyo…quando l’ho registrata il mio cuore era pieno di gioia per gli italiani perché sapevo quanto dolore e sofferenza hanno passato in questi due anni.. L’ho scritta e registrata la settimana in cui la squadra di calcio ha vinto l’oro agli Europei ed ero riempita completamente da una gioia pazzesca… Ho visto un’onda di speranza coprire la nazione da quando ci siamo qualificate per Tokyo fino a una settimana fa quando l’Italia ha rotto il suo record di medaglie alle Olimpiadi e ho trovato il mio cuore che celebrava con ogni vittoria… questa canzone è per l’Italia, per tutte le sofferenze che ha dovuto passare e per tutte le gioie che sta vivendo. La mia preghiera è che l’amore di Dio può continuare ad abbondare nel cuore Italiano e che Gesù benedirà il paese mentre stanno rialzando nella speranza. Grazie a tutti che sono stati con noi in questa avventura.. sono davvero grata e emozionata per vedere cosa Dio farà nel prossima 3 anni. Continuamo a sognare perché Parigi e vicino e la gloria è ancora più alto. 💙Forza Italia“, questo il messaggio che la cestista azzurra ha scritto a corredo del videoclip della canzone, davvero bellissima. Nella gallery il testo in italiano del brano che ha il ritornello nella nostra lingua ma le strofe rap in inglese.