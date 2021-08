Cancellato il tempone di Jorge Martin, Pol Espargaro si gode una fantastica pole position a Silverstone

SportFair

Momenti di suspense e stupore a Silverstone: le qualifiche del Gp di Gran Bretagna si sono concluse lasciando tutti di stucco e senza dei veri festeggiamenti.

La classifica dei tempi segna Jorge Martin davanti a tutti, col tempone di 1.58.008, ma nessuno in casa Ducati si è lasciato andare a dei veri e propri festeggiamenti. Poco dopo la conclusione della Q2, infatti, i commissari hanno deciso di cancellare il tempo a Jorge Martin che avrebbe saltato il tornante.

Niente pole position, dunque, per lo spagnolo della Pramac, che lascia quindi il primo posto a Pol Espargaro, alla sua terza pole position in top class, seguito da Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Quarto invece Marc Marquez, che si lascia alle spalle Aleix Espargaro. Splendido ottavo Valentino Rossi.

Le parole dei top-3

Pol Espargaro: “è stata dura, questo circuito è molto lungo e veloce, fare un piccolo errore ti fa perdere tantissimo tempo. Volevo fare un bel tempo ma allo stessto tempo pensavo di non poterlo fare, perchè questi ragazzi sono molto forti al giro. Ho spinto, ma ho visto il lap time che usciva bene ero a mio agio, ho finito questo giro bene, partiamo domani primi, vediamo se possiamo fare una bella gara“.

Pecco Bagnaia: “sono molto contento, quando sono passato sul traguardo e ho visto 1.58.0 ho detto e che cazzo, ha tagliato la chicane, ci sta. Stiamo facendo un bel lavoro, sono soddisfatto, stiamo facendo un bel lavoro, siamo pronti per la gara, va bene, va tutto bene“.

Quartararo: “non sono contento con le qualifiche, perchè tutte le Fp4 ho fatto un passo molto buono, mentre ora no, non so perchè, non ho il grip. Sono comunque contento di essere in prima fila col nostro passo molto positivo“.

La griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna

1ª fila: 1. Espargaro P., 2. Bagnaia, 3. Quartararo

2ª fila: 4. Marquez M, 5. Espargaro A., 6. Martin

3ª fila: 7. Miller, 8. Rossi, 9. Zarco

4ª fila: 10. Rins, 11. Mir, 12. Binder