Gli azzurri del calcio e i campioni olimpici al Gp di Monza, Sticchi Damiani tra imprese e Olimpiadi… dei motori: “stiamo lavorando ad una gara di kart elettrico”

L’estate 2021 è stata spettacolare per lo sport italiano: prima la vittoria degli azzurri di Mancini agli Europei di calcio e poi le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo.

Imprese storiche che meritano di essere celebrate all’infinito. Per questo motivo Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci ha deciso di organizzare una grande festa per il Gp di Monza, in programma per il 12 settembre: “sarà un tributo a caldo a chi ha tenuto alto il nome dell’Italia nel mondo dello sport. Il progetto è nato da una richiesta del territorio di Monza, in particolare dall’ex assessore allo Sport della Regione Lombardia. Ci è sembrata una bella combinazione temporale: il ritorno dei medagliati da Tokyo, e che medaglie pesanti, e l’appuntamento di Monza. Un gesto chiaro e forte che l’Italia dei motori vuole regalare al Paese in occasione del GP d’Italia numero 100“, ha spiegato alla ‘rosea.

Tra gli invitati ci sono il ct azzurro Mancini, Chiellini e Gravina per quanto riguarda la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio, mentre per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo, sono i 10 vincitori delle medaglie d’oro ad essere stati invitati, da Vito Dell’Aquila a Marcell Jacobs.

“Mancini, Chiellini, possibilmente con la coppa dell’Europeo, e tutti gli azzurri che hanno vinto le 10 medaglie d’oro a Tokyo saliranno su un pullman scoperto, compieranno un giro di pista e si schiereranno al via con i piloti. Sarà il momento più significativo del weekend di Monza, gara a parte, con l’inno nazionale suonato dalla banda della Guardia di Finanza, il volo delle Frecce Tricolori e il tributo del pubblico“, ha affermato ancora Sticchi Damiani.

“Sono felice che Marcell sia appassionato di Formula 1. La Ferrari, con il suo presidente John Elkann in testa, lo inviteranno con tutta la staffetta d’oro a seguire il Gran Premio nel box della rossa. Un’occasione bellissima per loro, proprio nel tempio della velocità“, ha dichiarato ancora prima di aprire una parentesi su un possibile inserimento dei motori alle Olimpiadi: “stiamo lavorando alla possibilità che una gara di kart elettrici entri nel programma olimpico ne abbiamo parlato con Malagò, Jean Todt presidente della Federazione internazionale automobilismo e il Cio. Qualcosa si può fare. Il kart elettrico dovrebbe essere uguale per tutti i piloti per fare in modo che non ci siano differenze del mezzo meccanico. Così sarebbero premiate le capacità del pilota e rispettato il vincolo della parità di condizioni. Il futuro del motorsport è per vetture a emissione zero. Si potrebbe cominciare con questo primo passo“.