Giorgi storica a Montreal! Camila vince il torneo WTA di Montreal: ko Pliskova

Che estate da favola! Dopo l’impresa di Berrettini, che ha giocato la finale di Wimbledon contro Djokovic, la vittoria degli azzurri di Mancini, pochi km pià distanti, a Wembley, agli Europei di calcio e le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo, ecco arrivare un altro storico traguardo.

A conquistarlo è Camila Giorgi! La tennista azzurra, dopo un percorso splendido a Montreal, ha conquistato oggi la Rogers Cup! Si tratta della vittoria più importante in carriera per la Giorgi, appassionata di moda e con un futuro da scrittrice: l’azzurra ha battuto la numero 6 al mondo Pliskova, vincendo per la prima volta un Masters 1000, diventando la seconda italiana a vincerne uno. Il match è durato un’ora e 42 minuti di gioco ed è terminato col punteggio di 6-3, 7-5 per la 29enne di Macerata.