Una super Camila Giorgi alla Rogers Cup: Podoroska ko in 2 set a Montreal, l’azzurra agli ottavi

Splendida prestazione di Camila Giorgi alla Rogers Cup: l’azzurra, la migliore italiana della classifica WTA, ha staccato ieri in tarda serata il pass per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campo in cemento di Montreal.

L’azzurra, dopo aver sconfitto Mertens all’esordio, ha battuto anche Podoroska. Camila Giorgi ha piegato l’argentina numero 38 al mondo in due set, aggiudicandosi il match in un’ora e 30 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-4. L’azzurra vola quindi agli ottavi, dove sfiderà Kvitova.