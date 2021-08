SportFair

Esordio positivo per Camila Giorgi, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, alla Rogers Cup: la tennista azzurra, numero 71 del ranking WTA, ha battuto all’esordio la belga Mertens, 16ª al mondo, staccando così il pass per il secondo turno del torneo in corso sui campi in cemento di Montreal.

L’azzurra ha trionfato in un’ora e 32 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-5 e al secondo turno sfiderà Podoroska.