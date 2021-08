SportFair

Camila Giorgi non si ferma più: in campo per il primo torneo dopo le Olimpiadi di Tokyo, l’azzurra sta facendo un percorso fantastico nella Rogers Cup. La numero 71 del ranking WTA ha sconfitto questa sera Kvitova, 12ª al mondo, negli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in cemento di Montreal, dopo un’ora e 37 minuti di gioco con un doppio 6-4.

Camila Giorgi vola quindi ai quarti di finale del torneo canadese, dove sfiderà la statunitense Coco Gauff.