Camila Giorgi da sogno nella Rogers Cup! Battuta anche Gauff: l’azzurra alla prima semifinale in un Masters 1000

Quella 2021 è un’estate davvero da favola per lo sport italiano. Dopo la vittoria degli azzurri agli Europei di calcio e la finale di Wimbledon con Berrettini in campo giocata nello stesso giorno e le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo, ecco arrivare un’altra favola davvero speciale.

Camila Giorgi, reduce dai Giochi Olimpici, dove si è fermata agli ottavi di finale, è riuscita adesso a staccare il pass per la semifinale della Rogers Cup. Nella notte la numero 1 delle italiane ha sconfitto la statunitense Coco Gauff, nel match valido per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in cemento di Montreal, durato un’ora e 41 minuti di gioco e terminato col punteggio di 6-4, 7-6.

Camila Giorgi raggiunge dunque la sua prima semifinale in un Masters 1000 e a mezzanotte sfiderà un’altra statunitense, Pegula, per provare ad approdare in finale.