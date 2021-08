Serie A1 di pallavolo femminile: pubblicato il calendario 2021-22, tutte le date della stagione

SportFair

E’ tutto pronto per tornare in campo. Le giocatrici di pallavolo si stanno preparando per una nuova stagione di sfide, battaglie, sconfitte e vittorie. E’ stato pubblicato oggi il calendario del 77° Campionato di Serie A1 Femminile 2021-22 che partirà il 10 ottobre.

Il calendario della nuova stagione

1^ GIORNATA – ANDATA 10 ottobre 2021 – RITORNO 9 gennaio 2022

Imoco Volley Conegliano – Megabox Vallefoglia

Unet E-Work Busto Arsizio – Vero Volley Monza

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Bosca S.Bernardo Cuneo – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

VBC èpiù Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci

Volley Bergamo 1991 – Delta Despar Trentino

2^ GIORNATA – ANDATA 17 ottobre 2021 – RITORNO 16 gennaio 2022

Igor Gorgonzola Novara – VBC èpiù Casalmaggiore

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Imoco Volley Conegliano

Megabox Vallefoglia – Unet E-Work Busto Arsizio

3^ GIORNATA – ANDATA 20 ottobre 2021 – RITORNO 23 gennaio 2022

Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Il Bisonte Firenze – Delta Despar Trentino

Bosca S.Bernardo Cuneo – Savino Del Bene Scandicci

Acqua&Sapone Roma Volley Club – VBC èpiù Casalmaggiore

Megabox Vallefoglia – Reale Mutua Fenera Chieri

Volley Bergamo 1991 – Vero Volley Monza

4^ GIORNATA – ANDATA 24 ottobre 2021 – RITORNO 30 gennaio 2022

Vero Volley Monza – Igor Gorgonzola Novara

Reale Mutua Fenera Chieri – Unet E-Work Busto Arsizio

Savino Del Bene Scandicci – Delta Despar Trentino

Il Bisonte Firenze – Bosca S.Bernardo Cuneo

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Acqua&Sapone Roma Volley Club

VBC èpiù Casalmaggiore – Imoco Volley Conegliano

Volley Bergamo 1991 – Megabox Vallefoglia

5^ GIORNATA – ANDATA 31 ottobre 2021 – RITORNO 6 febbraio 2022

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Vero Volley Monza – Imoco Volley Conegliano

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci

Delta Despar Trentino – Reale Mutua Fenera Chieri

VBC èpiù Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Il Bisonte Firenze

Bosca S.Bernardo Cuneo – Megabox Vallefoglia

6^ GIORNATA – ANDATA 7 novembre 2021 – RITORNO 13 febbraio 2022

Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S.Bernardo Cuneo

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Monza

Reale Mutua Fenera Chieri – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Il Bisonte Firenze – VBC èpiù Casalmaggiore

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Volley Bergamo 1991

Megabox Vallefoglia – Delta Despar Trentino

7^ GIORNATA – ANDATA 14 novembre 2021 – RITORNO 20 febbraio 2022

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri

Bosca S.Bernardo Cuneo – Imoco Volley Conegliano

Delta Despar Trentino – Bartoccini Fortinfissi Perugia

VBC èpiù Casalmaggiore – Megabox Vallefoglia

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Vero Volley Monza

Volley Bergamo 1991 – Igor Gorgonzola Novara

8^ GIORNATA – ANDATA 21 novembre 2021 – RITORNO 27 febbraio 2022

Imoco Volley Conegliano – Delta Despar Trentino

Igor Gorgonzola Novara – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Vero Volley Monza – VBC èpiù Casalmaggiore

Reale Mutua Fenera Chieri – Bosca S.Bernardo Cuneo

Il Bisonte Firenze – Megabox Vallefoglia

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci

Volley Bergamo 1991 – Unet E-Work Busto Arsizio

9^ GIORNATA – ANDATA 28 novembre 2021 – RITORNO 6 marzo 2022

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze

Bosca S.Bernardo Cuneo – Vero Volley Monza

Delta Despar Trentino – VBC èpiù Casalmaggiore

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Volley Bergamo 1991

Megabox Vallefoglia – Bartoccini Fortinfissi Perugia

10^ GIORNATA – ANDATA 5 dicembre 2021 – RITORNO 13 marzo 2022

Imoco Volley Conegliano – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Vallefoglia

Vero Volley Monza – Il Bisonte Firenze

Delta Despar Trentino – Unet E-Work Busto Arsizio

VBC èpiù Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Savino Del Bene Scandicci

Volley Bergamo 1991 – Reale Mutua Fenera Chieri

11^ GIORNATA – ANDATA 12 dicembre 2021 – RITORNO 20 marzo 2022

Igor Gorgonzola Novara – Delta Despar Trentino

Unet E-Work Busto Arsizio – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Reale Mutua Fenera Chieri – VBC èpiù Casalmaggiore

Bosca S.Bernardo Cuneo – Volley Bergamo 1991

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Vero Volley Monza

Megabox Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci

12^ GIORNATA – ANDATA 19 dicembre 2021 – RITORNO 27 marzo 2022

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Reale Mutua Fenera Chieri – Imoco Volley Conegliano

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Delta Despar Trentino – Acqua&Sapone Roma Volley Club

VBC èpiù Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio

Megabox Vallefoglia – Vero Volley Monza

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze

13^ GIORNATA – ANDATA 26 dicembre 2021 – RITORNO 3 aprile 2022

Imoco Volley Conegliano – Volley Bergamo 1991

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri

Vero Volley Monza – Delta Despar Trentino

Unet E-Work Busto Arsizio – Bosca S.Bernardo Cuneo

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci

Bartoccini Fortinfissi Perugia – VBC èpiù Casalmaggiore

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Megabox Vallefoglia