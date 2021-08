Drammatica caduta per Valverde alla Vuelta: lo spagnolo scivola sotto il guard-rail e finisce nel burrone [VIDEO]

SportFair

Drammatica caduta per Alejandro Valverde a poco più di 40 km dalla fine della 7ª tappa della Vuelta 2021, iniziata a Gandia con traguardo fissato a Balcon de Alicante. Il corridore spagnolo è finito oltre il guard-rail dopo aver centrato una buca al centro di una curva in discesa, mentre si trovata nelle posizioni di vertice. Un colpo durissimo per il murciano, finito addirittura nella scarpata esterna alla carreggiata, per fortuna però senza riportare gravi conseguenze. Nonostante lo spavento per quanto successo, Alejandro Valverde ha provato a risalire in sella alla sua bici nel tentativo di continuare la corsa, ma poco dopo si è fermato in lacrime e ha deciso di ritirarsi. Lo spagnolo verrà sottoposto ad accertamenti e si aspettano aggiornamenti sulle sue condizioni.

Valverde is een uitstekende stuurman, maar in een dalend stukje schuift de Spanjaard richting het ravijn #LaVuelta21 pic.twitter.com/CaGgoTZqLN — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 20, 2021