Il manubrio si rompe, spaventosa caduta per Porter durante le qualificazioni dell’inseguimento a squadre a Tokyo [VIDEO]

SportFair

Sono andate in scena oggi le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile e femminile. I ciclisti della pista sono finalmente tornati ad essere protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo, facendo il loro esordio sul circuito giapponese.

Giornata soddisfacente per entrambe le squadre italiane, che hanno staccato il pass per la fase successiva della gara, ma durante le qualificazioni non è mancato un po’ di spavento.

E’ stata la squadra australiana a far vivere un momento di terrore a tutti gli appassionati: Alex Porter è stato protagonista di una spaventosa caduta. Il manubrio della sua bici ha ceduto e l’australiano è finito rovinosamente a terra, in curva, a tutta velocità. Il ciclista ha riportato qualche ferita sul volto ed è stato visitato dai medici direttamente nell’impianto giapponese. Fortunatamente nulla di grave per lui, ma che spavento!