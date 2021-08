Buona la prima per il Milan: Diaz decisivo, la Sampdoria si arrende ai rossoneri

SportFair

E’ ufficialmente terminata la prima giornata della stagione 2021-22 di Serie A. E’ stata la sfida tra Sampdoria e Milan, nel posticipo di questa sera a regalare le ultime emozioni di questo primo weekend di gare dell’anno.

Un esordio stagionale col sorriso per i rossoneri di Stefano Pioli, che hanno sconfitto la Sampdoria al Marassi di Genova: decisivo è stato Brahim Diaz, autore della rete che al 9′ ha portato in vantaggio il Milan.

I rossoneri sono stati bravi poi a gestire il vantaggo e a tenere a bada una Sampdoria tosta che ha lottato fino alla fine. Un Milan solido quello sceso in campo oggi, che porta a casa i primi 3 preziosi punti di questa nuova stagione calcistica. Non è pesata l’assenza di Ibrahimovic, che tarderà a tornare in campo perchè ancora alle prese con un fastidioso infortunio.