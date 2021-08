Bottas e la confessione di Hamilton: “mi ha detto che vuole me come compagno nel 2022”

SportFair

La Formula 1 torna protagonista a Spa questo fine settimana, dove si correrà il Gp del Belgio dopo la pausa estiva. Grande attenzione dunque su Verstappen e Hamilton, i due protagonisti indiscussi di questo 2021, tra piacevoli sorprese e colpi di scena, ma sono in tanti quelli che si pongono domande su Valtteri Bottas.

Il finlandese della Mercedes non sta riuscendo ad essere costante e protagonista in ogni gara ed il suo futuro non è ancora delineato: proprio del rinnovo col team di Brackley, Bottas ha recentemente parlato ai microfoni di MTV Sport Finlandia, rivelando alcune importanti confessioni del suo compagno di squadra.

“Lewis mi ha detto in maniera abbastanza diretta che vorrebbe che io fossi il suo compagno di squadra. Insieme possiamo fare molto bene. I piloti però non hanno un grande impatto su questi aspetti. C’è una macchina più grande alle spalle che alla fine prende quelle decisioni. Non posso dire con chi parleremo e cosa sta succedendo, ma le cose vengono discusse in modo da poter trovare la migliore opzione per la prossima stagione“, queste le parole del finlandese, in riferimento alla possibilità di vedere Russell al suo posto al fianco di Hamilton.