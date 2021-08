Un sogno diventato realtà! Borja Valero torna in campo: firmato il contratto con lo Storico Lebowski Center! Giocherà in Promozione

SportFair

I rumors degli ultimi giorni hanno avuto oggi una piacevolissima sorpresa, che narra di una favola davvero speciale: Borja Valero, che aveva annunciato il suo ririto dal calcio, ha deciso di continuare a giocare e lo farà indossando la maglia dello Storico Lebowski Center, una squadra di Firenze che milita nel campionato di Promozione.

La società, famosa per i suoi video ironici e per le attività sociale, fondata e sostenuta dai tifosi, ha lanciato la proposta al calciatore spagnolo, che aveva mostrato un certo interesse nel voler continuare a vivere a Firenze: proposta accettata con piacere da Borja Valero che ha firmato oggi il contratto.

“Il Centro Storico Lebowski comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Borja Valero Iglesias. Borja Valero è nato a Madrid il 12 gennaio 1985. In carriera ha indossato le maglie di Real Madrid, Maiorca, West Bromwich Albion, Villarreal, Fiorentina e Inter. Ha collezionato 268 presenze in Serie A, 137 in Liga, 30 in Premier League, 13 in Champions League e 52 in Europa League“, questo l’annuncio del club sui social a corredo di alcune foto di Borja Valero mentre firma il contratto, insieme alla presidente Ilaria Orlando e alla vicepresidente Matilde Emiliana.

Il club vanta anche una squadra femminile ed una scuola calcio gratuita per i bambini della zona.