Bonucci e la fascia di capitano, le parole di Allegri non feriscono Leo: “le chiacchiere se le porta via il tempo e le biciclette i livornesi”

Manca poco all’inizio della stagione 2021-2022 di Serie A. I calciatori stanno lavorando intensamente con le loro squadre, in attesa di scendere in campo per l’esordio stagionale. Carichi e motivati, gli azzurri che hanno vinto gli Europei di calcio 2021, tra un allenamento e l’altro stanno ancora vivendo intense emozioni, festeggiati ancora da familiari, amici e concittadini.

Ieri è stato il turno di Bonucci, omaggiato nella sua Viterbo. A margine dei festeggiamenti il difensore della Juventus ha avuto modo di parlare della nuova stagione, dei risultati azzurri alle Olimpiadi e della fascia di capitano.

“Noi vogliamo riportare a casa lo scudetto, è inutile nascondersi. Quando giochi con la Juventus quello deve essere l’obiettivo stagionale, esattamente come fare una grande Champions e lottare su tutti i fronti. Il mio personale, invece, è di continuare sulla striscia dell’Europeo che mi ha visto protagonista e di farlo ancora anche con la Juventus“, ha affermato Bonucci alla ‘rosea’.

“Estate? Direi addirittura gloriosa per la bandiera italiana, di quelle difficili da dimenticare. Mi vengono in mente i tanti ori, gli argenti e i bronzi. Insomma, le 40 medaglie di Tokyo che sono un risultato storico per l’Italia, che certifica quanto lo sport italiano sia in crescita e in evoluzione. Come dimostrato anche all’Europeo“, ha aggiunto il difensore azzurro prima di commentare gli splendidi risultati delle Olimpiadi di Tokyo: “l’oro della staffetta 4×100 è quello che mi ha emozionato di più: per come è arrivato, all’ultimo centimetro e perché anche lì lo spirito di gruppo ha prevalso su tutto. Vittoria bella ed emozionante“.

Non poteva mancare poi una parentesi sull’addio di Messi al Barcellona: “durante l’estate sembrava davvero che potesse rimanere, che avessero trovato l’accordo. Poi ci sono delle regole che vanno rispettate, purtroppo fa parte del calcio. Quest’estate abbiamo visto anche altri grandi giocatori, altre bandiere cambiare casacca. Ai ai romantici del calcio fa male, ma sono le dinamiche del calcio di oggi“.

Infine Bonucci ha risposto alla puntura di qualche settimana fa di Allegri: “l’ho trovato carico, molto carico. Siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada. Io ho sempre fatto parlare il campo, il mister in quel momento ha fatto una battuta per smorzare la tensione. E poi le chiacchiere se le porta via il tempo e le biciclette i livornesi. Fascia o non fascia, so quello che devo fare dentro lo spogliatoio e in campo. Ho 34 anni e una testa per capire che poteva essere uno stimolo per riaccendermi nuovamente per l’avvio della stagione“.