Bocciardo si ripete! Francesco magico: suo l’oro anche nei 100 metri stile libero alle Paralimpiadi di Tokyo

La seconda giornata di sfide alle Paralimpiadi di Tokyo inizia in maniera spettacolare per l’Italia. Un enorme Francesco Bocciardo si prende un’altra medaglia d’oro, dopo quella di ieri nei 200 stile libero, nei 100 sl S5.

L’azzurro è stato autore di una fantastica rimonta che gli ha permesso di sbaragliare la concorrenza e sorprendere tutti i rivali. Una doppietta storica, con Bocciardo che ha chiuso la gara in 1.09.56, davanti al cinese Lichao e al brasiliano De Faria Dias.

“Ce l’abbiamo fatta, oggi non ci speravo davvero, era ancora più difficile rispetto ai 200. Gli avversari erano e sono dei velocisti puri. Mi sono detto proviamoci, proviamoci, il mio allenatore mi aveva detto che gli ultimi metri sarebbero stati decisivi. Non posso essere più felice di così, se questo è un sogno non svegliatemi per favore“, ha dichiarato Bocciardo ai microfoni Rai dopo la vittoria.