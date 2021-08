Max Biaggi tra consigli e auguri a Valentino Rossi dopo l’annuncio del ritiro: “magari ci ritroveremo davanti ad un bicchiere a farci quattro risate”

SportFair

Il 5 agosto 2021 sarà sempre nella storia per l’annucio del ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGP. Il 9 volte campione del mondo ha spiegato che a fine stagione dirà addio alle corse a due ruote, per un nuovo futuro che quasi sicuramente sarà nel mondo delle auto.

Un addio che ha smosso il mondo intero: in tantissimi, tifosi ma non solo, hanno deciso di omaggiare il dottore con dei post social e con commenti personali, anche chi, con Valentino non ha mai avuto un ottimo rapporto, come Max Biaggi.

“E’ una giornata particolare questa. Il ritiro non è mai una cosa semplice, dopo 30 anni di carriera cambiare di colpo non sarà la cosa più semplice. Ma c’è da dire una cosa, che tutte le tantissime vittorie che hai conseguito renderanno meno amaro il ritiro. Noi non abbiamo mai fatto finta di essere amici, nè in pista nè fuori, però abbiamo animato una delle rivalità più belle del motociclismo di sempre. Questo manca, almeno a me ed ai nostri tifosi. Magari un giorno ci ritroveremo davanti ad un bicchiere a farci quattro risate“, ha affermato l’ex centauro romano.

“Penso che sia complicato non ritrovare quell’adrenalina che hai sempre trovato durante i weekend di gara, quello sarà un momento difficile. Ma poi puoi pensare che potrai fare tante di quelle cose che prima non avresti potuto fare e, credimi, non è male. Buona vita Vale!”, ha concluso Biaggi.