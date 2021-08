Accuse shock all’indirizzo di Benjamin Mendy: incriminato di 4 stupri e aggressione sessuale, il City lo sospende

Il Manchester City è stato colpito da una notizia sconvolgente che riguarda Benjamin Mendy: il difefnsore è stato infatti accusato di quattro casi di stupro e uno di aggressione sessuale da tre ragazze over 16.

Ad annunciarlo è stata la stampa inglese, secondo la quale Mendy sarebbe stato arrestato e domani dovrà comparire alla corte di Chester.

Il Manchester City è intervenuto immediatamente, sospendendo il giocatore: “il Manchester City può confermare che dopo essere stato accusato dalla polizia oggi, Benjamin Mendy è stato sospeso in attesa di un’indagine. La questione è soggetta a un processo legale e il Club non è quindi in grado di formulare ulteriori commenti fino al completamento di tale processo“.