Beggiato da favola! L’azzurro d’argento alle Paralimpiadi di Tokyo nei 100 sl S4

SportFair

Tre finali tre medaglie per l’Italia nella seconda giornata di sfide di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Dopo l’oro di Bocciardo ed il bronzo di Boggioni, anche Beggiato si mette al collo una splendida medaglia.

L’azzurro ha chiuso al secondo posto la gara dei 100 metri sl S4, chiudendo alle spalle solo del giapponese Suzuki, col tempo di 1.23.21. L’azzurro, partito in maniera eccezionale, ha chiuso in testa la prima metà della gara, per poi essere superano negli ultimi metri dal suo avversario.

Un risultato comunque eccezionale per Beggiato, all’esordio paralimpico.

“E’ stato un divertimento, a parte la fatica, ma quella ci sta, non potevo chiedere di meglio per iniziare la mia Paralimpiade. Volevo provarci, ero un po’ più stanco di stamattina, ci sta, data la mia inesperienza, non posso lamentarmi, ho confermato i tempo di stamattina, per cui essere delusi sarebbe da ipocriti“, ha dichiarato ai microfoni Rai il 23enne.