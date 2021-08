Bebe Vio immensa! Zhou sconfitta nuovamente, l’azzurra si conferma campionessa paralimpica

SportFair

Bebe Vio non si batte! La campionessa azzurra è invincibile! L’Italia conquista una nuova medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo con la 24enne veneta, che a causa di una meningite fulminante ha perso avambracci e gambe, amputate a causa di una necrosi.

Percorso netto per l’azzurra che nella finale di oggi contro la cinese Zhou è partita subito col turbo. Sul 7-4 per l’azzurra la gara è stata interrotta per qualche minuto a casua di un problema alla protesi di Bebe Vio, ma il problema non ha condizionato il resto della gara della campionessa italiana.

Bebe Vio, infatti, ha piano piano conquistato un punto dietro l’altro fino ad arrivare a quota 15, e confermarsi campionessa paralimpica nel fioretto individuale, col punteggio di 15-9, regalando il 5° oro di questa rassegna paralimpica.