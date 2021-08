Le Paralimpiadi di Tokyo iniziano con una delusione per Bebe Vio, niente gare di sciabola: “spero di potervi spiegare presto”

SportFair

Le Paralimpiadi di Tokyo sono ufficialmente iniziate, nella notte sono andate in scena le prime gare, con le prime finalissime di nuoto iniziate invece questa mattina. E’ arrivata un’ora fa circa la prima medaglia azzurra a Tokyo, con Francesco Bettella che si è messo al collo uno splendido bronzo, chiudendo terzo la gara dei 100 dorso S1, mentre non mancano delle deludenti notizie.

Bebe Vio ha infatti annunciato sui social che non gareggerà nella sciabola: la fiorettista azzurra avrebbe voluto gareggiare in due discipline, ma qualcosa glielo ha impedito e dunque si concentrerà solo sulle gare di fioretto.

“Iniziano le loro gare, le mie no, purtroppo non farò le gare di sciabola. Stava andando bene, ci stavamo credendo, ma per una serie di motivi che spero di potervi dire dopo le gare, non farò le gare di sciabola, ma solo quelle di fioretto. Sarà tosta entare al palazzetto e vedere la mia categoria che gareggia e non esserci, ma l’importante è essere lì ed essere parte della squadra e fare il tifo per i compagni ”, queste le parole di Bebe Vio sui social.