Barlaam d’oro con record paralimpico! Brilla l’argento di Giulia Terzi: Italia show alle Paralimpiadi di Tokyo

L’Italia regala ancora fantastiche emozioni dall’Aquatics Centre di Tokyo dove si stanno svolgendo le gare di nuoto delle Paralimpiadi di Tokyo.

La giornata di oggi si è aperta con un fantastico argento di Giulia Terzi, che ha chiuso i 400 stile libero S7 con il tempo di 5:06:32 seconda.

Poco dopo è stato Simone Barlaam a regalare l’ennesimo oro all’Italia: l’azzurro ha dominato nella gara dei 50 metri stile libero S9, lasciandosi alle spalle Denis Tarasov e Jamal Hill, stabilendo il nuovo record paralimpico.

“Non era per niente facile, il livello era altissimo, il mio tempo non era dei migliori, però l’importante era la medaglia e per fortuna sono riuscito a prendere questo oro“, ha raccontato ai microfoni Rai l’azzurro.