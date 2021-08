Medaglia d’argento a Tokyo all’età di 12 anni, la straordinaria impresa di Kokona Hiraki: la bimba prodigio dello skate

SportFair

Sul podio olimpico all’età di 12 anni, è questo lo straordinario record centrato da Kokona Hiraki, atleta giapponese capace di conquistare la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo nello skateboard, specialità park, sport che ha fatto proprio quest’anno il suo storico esordio ai Giochi. La giovanissima nipponica mette paura alla connazionale Sakura Yosozuki, andando vicinissima a battere il record di più giovane medaglia d’oro delle Olimpiadi, rimasto dunque nelle mani della tuffatrice statunitense Marjorie Gestring, capace di salire sul gradino più alto del podio nel trampolino a Berlino 1936 all’età di 13 anni e 268 giorni. Né Kokona Hiraki con 12 anni e 341 giorni, ma nemmeno la britannica Sky Brown, 13 anni e 28 giorni, sono dunque riuscite a fare la storia, arrendendosi a Sakura Yosozuni.

La finale

La nuova campionessa olimpica dello skateboard, specialità park, dunque è la nipponica Yosozuni che si prende la medaglia d’oro con una spettacolare prima run da 60.09, arricchendo il proprio palmarès che comprende già il sigillo agli Asian Games e i bronzi agli X Games e ai World Games del 2018. Una vittoria arrivata grazie allo scarto di 1.05 punti nei confronti della connazionale Kokona Hiraki (59.04), riuscita a piazzarsi davanti alla britannica Sky Brown facendosi un bellissimo regalo per i suoi 13 anni, che compirà il 26 agosto. In lacrime e fuori dal podio infine la giapponese Misugu Okamoto, numero 1 del ranking mondiale e campionessa iridata in carica.