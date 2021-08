Dazn e Nielsen insieme per la misurazione e l’analisi dell’audience: i dati di ascolto della Serie A disponibili per gli operatori di mercato

SportFair

La fruizione del campionato di calcio di Serie A TIM, completamente su piattaforma OTT a partire da questa stagione, è una situazione completamente inedita per il mercato e necessita di una altrettanto nuova soluzione per la misurazione dei dati di ascolto, realizzata in modo dettagliato e puntuale.

A questo riguardo, DAZN e Nielsen hanno sviluppato il nuovo sistema per la misurazione e l’analisi dell’audience.

Una nuova metodologia che offrirà una panoramica completa degli ascolti, sia quelli rilevati dall’app DAZN che dal DAZN Channel, fornendo uno spaccato dettagliato relativo a:

Ascolto minuto per minuto, ascolto medio e copertura per la componente editoriale

per la componente editoriale Ascolto pubblicitario relativo a ciascuno spot andato in onda

relativo a ciascuno spot andato in onda Tipologia di device utilizzato per fruire dei contenuti DAZN (TV, web, mobile & tablet)

utilizzato per fruire dei contenuti DAZN (TV, web, mobile & tablet) Dati aggregati di audience profilati per sesso ed età – inizialmente disponibili i dati di ascolto su TV rilevati da Auditel, da dicembre 2021 anche quelli su web, mobile & tablet forniti da Nielsen -.

Tale misurazione si avvale di tre diverse fonti di informazioni.

i dati censuari DAZN misurati da Conviva Stream Sensor , utilizzati per produrre le metriche totali di visualizzazione dei contenuti editoriali e pubblicitari;

utilizzati per produrre le dei contenuti editoriali e pubblicitari; i dati del panel TV Auditel , utilizzati per la stima di co-viewing e le demografiche della componente TV dell’ascolto;

, utilizzati per la e le i dati dello studio comportamentale su base utenti DAZN, utilizzati per la stima di co-viewing e le demografiche della componente web, mobile & tablet.

Nielsen elabora e armonizza i dati delle diverse fonti al fine di produrre un dato totale di ascolto, verificato da Nielsen stessa, che sarà reso disponibile agli operatori di mercato in una nuova interfaccia grafica.

ESEMPIO DI DASHBOARD – DATI NON REALI

I dati puntuali di ascolto delle prime due giornate di Serie A TIM saranno disponibili l’1 settembre 2021. La piattaforma sarà aggiornata su base settimanale, ogni mercoledì alle ore 14:00 con i dati relativi alla giornata di campionato più recente.