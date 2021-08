Scene di ordinaria follia in Honduras: un arbitro spara con la pistola per sedare una contestazione [VIDEO]

SportFair

Un episodio davvero assurdo si è verificato in Honduras, precisamente a La Jigua, dove un arbitro ha pensato bene di sedare una contestazione sparando alcuni colpi di pistola. Il fatto è avvenuto durante un match amatoriale, nel corso del quale il direttore di gara ha tirato fuori l’arma da fuoco per allontanare alcune persone, entrate in campo per protestare contro il suo operato. Stando alla ricostruzione del telegiornale honduregno TN5 di Televicentro, l’arbitro ha prima mostrato la pistola e poi ha sparato verso il terreno di gioco per spaventare i presenti. “Con una pistola è uscito. L’arbitro porta la pistola” si sente dire dalle persone sul posto, insomma una scena di ordinaria follia che fatto immediatamente il giro del web.

