Un regalo di compleanno… d’oro! Antonella Palmisano nell’Olimpo: l’azzurra è la nuova campionessa olimpica nella 20 km di marcia

L’Italia domina nella marcia! Che spettacolo alle Olimpiadi di Tokyo! Dopo l’impresa di ieri di Massimo Stano, che ha conquistato un fantastico oro nella 20 km, a far emozionare e trepidare l’Italia intera, oggi, ci ha pensato Antonella Palmisano.

Nelly per gli amici, si è sempre mantenuta con le migliori, per poi fare la differenza sul finale, dove ha cercato di staccare le dirette rivali. A Sapporo brilla nuovamente, per il secondo giorno consecutivo, l’Italia. Antonella Palmisano è la nuova campionessa olimpica della 20 km di marcia! Un regalo strepitoso nel giorno del suo 30° compleanno!

L’azzurra ha chiuso la sua gara in 1.29.12, lasciandosi alle spalle Arenas, +0.25 e la cinese Liu a +0.45. Antonella, motivata e caricata dagli ori dei suoi amici e colleghi, ha regalato all’Italia l’8° oro azzurro delle Olimpiadi di Tokyo.