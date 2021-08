Angel Di Maria la tocca piano dopo l’arrivo di Messi al PSG: “Cristiano Ronaldo? Starà morando dalla voglia di essere qui”

SportFair

L’arrivo di Messi al PSG è uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni. Il calciatore argentino ha detto addio al Barcellona ed è pronto adesso ad iniziare una nuova avventura col club parigino, dove ritrova tanti amici e grandi campioni.

Tra coloro che con Messi hanno un rapporto splendido c’è anche Angel di Maria, connazionale della Pulce che ha Tyc Sports ha parlato proprio del suo nuovo compagno di squadra, ma non solo.

L’argentino, infatti, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “starà morando dalla voglia di essere qui. La qualità e la quantità di giocatori che abbiamo è qualcosa di unico. Non capita spesso nei club e i grandi giocatori vogliono sempre stare con i migliori. Cristiano vuole sicuramente esserci, ma abbiamo preso Messi e per fortuna è molto meglio”.

Non poteva mancare poi un commento sugli obiettivi del club: “Champions? Abbiamo sempre l’obbligo di vincerla e ora con l’arrivo di Messi dobbiamo fare tutto il possibile. Non è facile ma abbiamo uno staff tecnico che può mettere insieme una grande squadra e tutti sanno cosa fare. Per me è davvero facile giocare con Leo. Se corri, ti lancia verso la palla e ti arriva sui piedi. Non ci sono scuse. Con lui ho un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo. Messi è di un altro mondo. Gli lanci una sassata e lui la stoppa come niente fosse. Non ho mai visto niente di simile. Ho giocato con Cristiano, Neymar, Mbappé, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale e sinceramente non ho mai visto niente del genere”.

Infine su Messi, l’addio al Barca e le sue grandi doti di calciatore ha concluso: “quando abbiamo scattato la foto insieme a Ibiza apparsa sui social, con il Barcellona era tutto fatto. Ce lo aveva detto non appena ci siamo visti. Avevamo tentato di convincerlo ma quando è partito ci ha detto che avrebbe rifirmato con il Barça. Poi il giovedì mi ha mandato un messaggio, mi ha detto che era saltato tutto e che avrebbe provato a venire al Psg. Penso che ogni anno Messi migliori. E accanto a lui continuerà a salire anche la qualità dei compagni. Ci darà quella spinta in più che ci è mancata”.