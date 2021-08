“Come fai a toccare un viscido come Allegri?”, Ambra Angiolini sbotta sui social: la risposta all’hater è pungente [FOTO]

SportFair

La stagione 2021-2022 di Serie A è iniziata lo scorso weekend ed in casa Juventus non mancano le critiche a causa del pareggio contro l’Udinese alla prima di campionato. I bianconeri vincevano con un vantaggio di 2 reti sugli avversari friulani, ma alcuni errori hanno consentito all’Udinese di rimontare, fermando i bianconeri, che sono tornati a casa con un misero bottino di 1 punto.

Ad essere preso di mira è stato anche Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, criticato anche sui social dei suoi cari: tra i commenti di un post di Ambra Angiolini, infatti, non mancano dei riferimenti al tecnico toscano, ma l’attrice ha risposto a tono e duramente alle critiche rivoltegli: “ma come fai a toccare un viscido come Allegri?“, ha domandato un utente.

“Ti rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno stronzo“, ha risposto Ambra Angiolini, che non è riuscita a restare indifferente.