Allegri snobba Locatelli: “è un giocatore del Sassuolo”

È andata in scena ieri un’amichevole tra Juventus e Atalanta, in vista dell’inizio del campionato di Serie A, al via la settimana prossima, che ha visto i bianconeri trionfare per 3-1, grazie ai gol di Dybala, Bernardeschi e Morata. Un successo che rende soddisfatto Allegri.

“Un bellissimo test contro un’ottima Atalanta, ci ha creato dei problemi. Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio che ci abbiamo messo“, ha dichiarato ai microfoni Sky dopo il match.

Non è mancato un commento sul mercato e sulla trattativa con Locatelli. Mister Allegri ha snobbato il calciatore campione d’Europa con la Nazionale: “Locatelli? È un giocatore del Sassuolo. Ramsey ha fatto una buona partita, ha un ottimo futuro davanti alla difesa, quando migliorerà la condizione, secondo me farà ancora meglio. È un giocatore su cui punto molto“.

“La cosa che mi è piaciuta di più stasera, visto che stiamo iniziando il campionato, è lo spirito, il sacrificio che comunque per vincere dobbiamo mettere. Le qualità dei giocatori non si discutono, sono alte e su quello dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi“, ha aggiunto poi sul match.