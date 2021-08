Allegri non trattiene Cristiano Ronaldo: “mi ha detto che vuole andarsene, non si è allenato e non sarà convocato”

SportFair

Cristiano Ronaldo ha deciso: il portoghese non vuole più far parte del progetto bianconero e vuole lasciare la Juventus. Il suo agente, Jorge Mendes, sta lavorando per trovargli una nuova ‘casa’ e intanto il portoghese ha già fatto visita ai suoi compagni per salutarli e comunicargli la sua decisione.

CR7 è stato questa mattina alla Continassa, per una visita fugace, che segna l’addio alla Juventus. Intanto, ieri, Ronaldo ha parlato con Massimiliano Allegri: “ieri parlando con Cristiano, mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus ed è per questo che domani non sarà convocato. Stamattina non si è allenato“, ha dichiarato il tecnico toscano.

“Abbiamo iniziato ad Udine non riuscendo a vincere una partita che si era incanalata bene. Contro l’Empoli bisognerà fare una partita giusta per prendere i tre punti“, ha aggiunto poi Allegri sul prossimo match in calendario.

“I ragazzi sono tutti responsabili. Ora con l’assenza di Cristiano sono tutti più responsabili. Ci sono tanti giovani e bisogna migliorare sotto tutti i punti di vista. La differenza la farà quanto in fretta riusciremo a raggiungere un equilibrio mentale giusto per vincere e gestire le partite“, ha affermato ancora.