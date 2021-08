Anche i giapponesi lo sanno, lo skater azzurro Mazzara diffonde il verbo alle Olimpiadi di Tokyo: “viva la f**a” [VIDEO]

SportFair

Classe 2004, Alessandro Mazzara farà prestissimo il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo in una disciplina che debutta proprio quest’anno ai Giochi Olimpici, lo skateboard.

L’azzurro è stato sfortunato e ha dovuto fare i conti con un infortunio al gomito proprio poco prima della sua partenza per Tokyo, ma tra un allenamento e l’altro sulle piste giapponesi è riuscito finalmente a fare qualche acrobazia senza fasciature varie, pronto quindi a dare il meglio di sè in gara.

Giovanissimo, Ale tra un allenamento e l’altro a Tokyo trova anche il tempo per un po’ di sano divertimento e come è solito fare quando al liceo si va in una città straniera tra le cose più spassose per i giovani c’è insegnare parole o frasi simpatiche, curiose, ‘hot’ agli stranieri e fargliele ripetere.

Detto fatto! Ale Mazzara ha infatti postato sui social il video di un giapponese che simpaticamente, forse senza nemmeno conoscere il significato delle parole, pronuncia la frase “viva la figa”.

In molti si sentiranno indignati e sconvolti da questo video, ma si tratta puramente di una simpaticissima ragazzata, che probabilmente tutti almeno una volta nella vita hanno fatto, forse anche ad un’età più adulta di quello dello skater azzurro. Tra l’altro, poi, “WLF” è stato per anni il motto di un campionissimo, Valentino Rossi, poi simpaticamente adattato a “W la Franci”, la sua fidanzata, ma tutti conoscono bene il suo significato originario, e nessuno se n’è mai indignato.

Poi, bisogna ammetterlo, è impossibile riuscire a trattenere le lacrime guardando il video in questione: l’uomo giapponese ripreso da Ale Mazzara è davvero spassoso.