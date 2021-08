Lo spettacolo a Cinque Cerchi non è finito! Al via domani le Paralimpiadi di Tokyo: 113 italiani in gara

SportFair

Sono passate due settimane dalla fine delle spettacolari Olimpiadi di Tokyo, nelle quali l’Italia ha brillato raggiungendo traguardi inimmaginabili e regalando emozioni uniche a tutti gli appassionati di sport e non solo.

Lo spettacolo, però, non è ancora finito! Domani iniziano infatti le Paralimpiadi di Tokyo, con tanti italiani affamati di vittoria e pronti a lottare con tutte le loro forze per continuare a far sognare tutti i tifosi azzurri.

Sono 113 gli atleti italiani in gara e per la prima vola le donne superano gli uomini. Domani, alle 13 italiane, si terrà la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici di Tokyo, e per l’Italia saranno Bebe Vio e Federico Morlacchi i due portabandiera.

Dove vedere le Paralimpiadi

Così come avvenuto per le Olimpaidi, i Giochi Paralimpici saranno trasmessi sulle reti Rai, che possiede i diritti e sarà collegata in diretta per 13 ore tra Rai Due e RaiSport. In caso di gare in contemporanea sarà possibile anche collegarsi sul 58 del digitale terrestre. A partire da mercoledì, quando inizieranno le gare, dall’1.50 alle 10.10 sarà Rai 2 a trasmettere le competizioni, che poi passeranno invece su RaiSport fino alle 15.30 circa.