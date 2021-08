Terremoto a Barcellona, niente rinnovo per Messi: la rottura è ufficiale

SportFair

E’ ufficiale: Messi e il Barcellona si separano. A darne notizia è stato il club spagnolo stesso con un annuncio a sorpresa sul sito ufficiale. Questa volta il lieto fine non c’è stato: il calciatore argentino ed il Barcellona non sono riusciti a trovare un accordo per rinnovare il contratto di Messi.

“Nonostante il club e Lionel Messi abbiano raggiunto un accordo e nonostante ci fosse la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto, ciò non può accadere a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamento della Liga spagnola). Messi non resterà all’FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club alla fine non vengano esauditi“, questo il comunicato dei blaugrana.