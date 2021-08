Un ko che fa male, Juantorena dice addio alla maglia azzurra: “è stato un onore vestire questi colori”

SportFair

L’ultima volta che l’Italia della pallavolo maschile non si è qualificata per le semifinali olimpiche risale al 1992. Una delusione che i giocatori e tutti i tifosi italiani hanno rivissuto oggi, 29 anni dopo: l’Italvolley è stata sconfitta dall’Argentina ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo e ha detto così definitivamente addio al sogno medaglia e alla possibilità di difendere l’argento di Rio 2016.

Un ko che fa male, malissimo, soprattutto al capitano Juantorena, alla sua ultima partita in azzurro. Il pallavolista cubano, naturalizzato italiano, classe ’85, non vestirà più la maglia azzurra e ha detto addio sui social con un commovente post di ringraziamento: “mi dispiace tanto 🇮🇹 non ce l’ho fatta . Fa malissimo finire questa bellissima avventura così con una sconfitta … ! Ci ho messo sempre il cuore ogni volta che indossavo questa maglia . E stato un onore vestire questi colori , ma è arrivato il momento di dire addio alla maglia azzurra !!!! Un grazie enorme a tutti i miei compagni, allo staff e anche alla federazione italiana di Volley !!! Sarò sempre grato per questa occasione che mi avete dato !! Tiferò sempre l’Italia … Vi amo O.J .. GRAZIE ❤️”