Da Caputo alla Sampdoria fino al passaggio di Zaccagni alla Lazio: tutti i movimenti dell’ultimo giorno di calciomercato

La sessione estiva di calciomercato è ufficialmente terminata, stop ad acquisti e cessioni alle ore 20 di un martedì 31 agosto che ha regalato grandi colpi e importanti cessioni. L’ultima in ordine di tempo riguarda Ciccio Caputo, che passa dal Sassuolo alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione nata e conclusa nel giro di poche ore, una volta sfumato il passaggio di Petagna in blucerchiato. La Lazio accoglie Zaccagni dall’Hellas Verona, che a sua volta ingaggia Gianluca Caprari come sostituto. Il Cagliari chiude per Keita Balde e il Milan ufficializza Messias, mentre Maksimovic e Caicedo approdano al Genoa.

Tutti gli acquisti in Serie A dell’ultimo giorno di calciomercato:

ADJAOUDI dal Lens alla Lazio (definitivo)

dal Lens alla (definitivo) AGUDELO dal Genoa allo Spezia (prestito)

dal allo (prestito) AMPADU dal Chelsea al Venezia (definitivo)

dal Chelsea al (definitivo) ANGUISSA dal Fulham al Napoli (prestito)

dal Fulham al (prestito) BAH dal Progres al Venezia (prestito)

dal al (prestito) BELLANOVA dal Bordeaux al Cagliari (prestito)

dal Bordeaux al (prestito) BREKALO dal Wolfsburg al Torino (prestito)

dal Wolfsburg al (prestito) CAICEDO dalla Lazio al Genoa (definitivo)

dalla al (definitivo) CAPRARI dalla Sampdoria al Verona (prestito)

dalla al (prestito) CIERVO dalla Roma alla Sampdoria (prestito)

dalla Roma alla (prestito) DELLI CARRI dalla Juventus alla Salernitana (prestito)

dalla alla (prestito) DI FRANCESCO dalla SPAL all’ Empoli (prestito)

dalla SPAL all’ (prestito) DRAGUSIN dalla Juventus alla Sampdoria (prestito)

dalla alla (prestito) FARES dalla Lazio al Genoa (prestito)

dalla al (prestito) GAGLIOLO dal Parma alla Salernitana (definitivo)

dal Parma alla (definitivo) HAPS dal Feyenoord al Venezia (definitivo)

dal Feyenoord al (definitivo) HEIMISSON dal Fjolnir all’ Empoli (prestito)

dal Fjolnir all’ (prestito) KEAN dall’Everton alla Juventus (definitivo)

dall’Everton alla (definitivo) KEITA BALDE dal Monaco al Cagliari (definitivo)

dal Monaco al (definitivo) KIWIOR dallo Zilina allo Spezia (definitivo)

dallo Zilina allo (definitivo) IHATTAREN dalla Juventus alla Sampdoria (prestito)

dalla alla (prestito) MANAJ dal Barcellona allo Spezia (prestito)

dal Barcellona allo (prestito) MAKSIMOVIC da svincolato al Genoa (definitivo)

da svincolato al (definitivo) MESSIAS dal Crotone al Milan (prestito)

dal Crotone al (prestito) PRAET dal Leicester al Torino (prestito)

dal Leicester al (prestito) RANIERI dalla Fiorentina alla Salernitana (prestito)

dalla alla (prestito) RANOCCHIA dalla Juventus al Vicenza (prestito)

dalla al Vicenza (prestito) STENIO dal Cruzeiro al Verona (prestito)

dal Cruzeiro al (prestito) STRELEC dallo Slovan Bratislava allo Spezia (definitivo)

dallo Slovan Bratislava allo (definitivo) TOURE ‘ dal Nantes al Genoa (definitivo)

‘ dal Nantes al (definitivo) UJKANI da svincolato all’ Empoli da svincolato

da svincolato all’ da svincolato ZACCAGNI dal Verona alla Lazio (prestito)

dal Verona alla (prestito) ZIMA dallo Slavia Praga al Torino (definitivo)

I trasferimenti DALLA SERIE A ALLA SERIE B:

BRIGNOLA dal Sassuolo al Benevento (definitivo)

al Benevento (definitivo) CORTINOVIS dall’ Atalanta alla Reggina (prestito)

dall’ alla Reggina (prestito) CROCIATA dall’ Empoli alla SPAL (prestito)

dall’ alla SPAL (prestito) DELPRATO dall’ Atalanta al Prma (prestito)

dall’ al Prma (prestito) FAGIOLI dalla Juventus alla Cremonese (prestito)

dalla alla Cremonese (prestito) GAETANO dal Napoli alla Cremonese (prestito)

dal alla Cremonese (prestito) KRISTOFFERSEN dalla Salernitana al Cosenza (prestito)

dalla al Cosenza (prestito) MATOS dall’ Udinese al Perugia (definitivo)

dall’ al Perugia (definitivo) PINATO dal Sassuolo al Pordenone (prestito)

dal al Pordenone (prestito) PISCOPO dall’ Empoli alla SPAL (prestito)

dall’ alla SPAL (prestito) TAUGORDEAU dal Venezia al Vicenza (definitivo)

I trasferimenti DALLA SERIE A ALL’estero: