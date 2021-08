Gimbo e Marcell, così ci fate piangere: splendido abbraccio tra Tamberi e Jacobs dopo il doppio oro a Tokyo [VIDEO]

SportFair

L’Italia aveva vinto solo due medaglie d’oro in queste Olimpiadi di Tokyo in poco più di una settimana, oggi Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs hanno raddoppiato il bottino nel giro di dieci minuti, salendo sul gradino più alto del podio nel salto in alto e nei 100 metri maschili. Un risultato leggendario per l’Italia e soprattutto per questi due stupendi atleti, capaci di scrivere storie diverse ma tutte e due bellissime. L’uomo più veloce del mondo e il saltatore risorto dalle ceneri di un infortunio fino al titolo olimpico: due storie assurde che si fondono in un unico abbraccio che ha fatto piangere l’Italia: