Triste notizia da Tokyo, cavallo abbattuto alle Olimpiadi: la comunicazione della federazione svizzera

Dalle Tokyo arrivano notizie tristissime! Tra una gara e l’altra, una vittoria ed una sconfitta, ecco spuntare anche una… tragedia. La Federazione svizzera ha comunicato con una nota ufficiale che è stato necessarrio abbattere il cavanno Jet Set, infortunatosi durante la prova di cross country.

Il Team Svizero ha dovuto procedere all’eutanasia per il cavallo di Robin Godel, che si era rotto un legamento della gamba anteriore destra dopo un brutto atterraggio a seguito di un salto in gara.

“È con grande tristezza che annunciamo che il cavallo svizzero Jet Set, cavalcato da Robin Godel, ha dovuto subire l’eutanasia dopo essersi fermato estremamente zoppo sul percorso di Cross Country di Sea Forest durante l’Equestrian Eventing ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 il 1 agosto 2021“, ha comunicato la FEI.

L’addio di Robin Godel

“È con il cuore molto pesante che mi dispiace annunciare la partenza troppo frettolosa del mio caro Jet Set, a seguito di una rottura di un legamento sulla croce qui a Tokyo.✨ Al galoppo a pochi salti dal traguardo, l’infortunio ci ha costretto a lasciarlo andare.. 💫 Jet era un cavallo straordinario e ancora una volta stava eseguendo una magnifica croce. Partì per ciò che amava di più: galoppare e sorvolare gli ostacoli. Vi ringrazio tutti per il vostro sostegno e ne sono profondamente commosso. Spero che capirete la mia assenza dai social per i prossimi giorni”, questo il post social di Robin Godel per dire addio al suo amato cavallo.