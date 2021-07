La finale è realtà! Zverev in lacrime dopo la vittoria su Djokovic alle Olimpiadi di Tokyo [VIDEO]

SportFair

Eliminazione clamorosa per Novak Djokovic alle Olimpiadi di Tokyo. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, ha ceduto oggi a Zverev, nella semifinale del torneo olimpico giapponese. Una vittoria speciale, quella del tedesco, che ha rimontato dopo un secco 6-1 al primo set, assicurandosi così di mettersi al collo una medaglia.

Un’emozione unica ed indescrivibile per Zverev, che non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la vittoria su Djokovic. Immagini dolcissime e commoventi: adesso Zverev si prepara a sfidare Khachanov per l’oro.