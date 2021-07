Ha 14 anni ed è alta 2,26 metri, l’impressionante Zhang Ziyu: la nuova stellina del basket cinese [VIDEO]

Gli appassionati di basket saranno rimasti a bocca aperta guardando i video virali di una giovane ragazza cinese. Da qualche tempo, infatti, girano sui social le immagini di una giovanissima cestista cinese che si differenzia dalle sue coetanee per una sostanziale differenza di altezza.

Zhang Ziyu, questo il nome della 14enne, è infatti alta 2,26 metri e gioca nel campionato cinese di basket femminile U15. La giovanissima, figlia di due ex cestisti, il padre alto 2,13 e la madre alta più di 1,9 metri, ricorda a molti la leggenda del basket Yao Ming.

Inutile dire che i numeri della giovanissima, che supera di molto le compagne e le avversarie, sono impressonanti: 42 punti, 25 rimbalzi e 6 stoppate, questi i dati a referto di Zhang Ziyu nella finale di campionato, vinta dalla sua squadra.

Zhang è nata nel 2007 nella provincia di Shandong e già alle elementari era alta 1,60 metri. La sua crescita è stata impressionante: circa 10 cm ogni anno fino ad arrivare a 2,11 metri al suo ultimo anno delle elementari. Due anni fa si è iscritta come studentessa e atleta alla Tsinghua University Middle School, famosa per la sua squadra di basket.

Chissà se un giorno la vedremo trascinare la Nazionale femminile cinese nei tornei più importanti, come i Mondiali e le Olimpiadi: i cinesi sognano che possa diventare la nuova “Yao Ming femminile”.

Zhang Ziyu is 7’4, and she’s only 14 YEARS OLD 😳

pic.twitter.com/uPiAUJFYWl

— NBA SKITS (@NBA_Skits) July 16, 2021