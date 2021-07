Zaniolo è diventato papà: la ex Sara Scaperrotta ha dato alla luce il piccolo Tommaso, anche Nicolò in ospedale

SportFair

Sara Scaperrotta ha partorito. E’ nato oggi il figlio di Nicolò Zaniolo, il piccolo Tommaso. “Benvenuto al mondo amore della mia vita..💙🌈

T..💙🌎“, ha scritto la ex fidanzata del calciatore della Roma, lasciata poco dopo aver scoperto della sua gravidanza.

Solo pochi giorni fa Sara aveva voluto mettere le cose in chiaro, scrivendo sui social come il piccolo Tommaso sia stato cercato, desiderato e voluto insieme a Zaniolo, che poco dopo la scoperta della gravidanza ha invece cambiato idea, abbandonando la sua fidanzata, che ha vissuto da sola il viaggio speciale di 9 mesi che l’hanno portata al parto di oggi.

La bella Sara ha concluso il suo messaggio con la speranza che Zaniolo possa tornare indietro sui suoi passi e fare da padre a questo dolcissimo bambino, senza perdersi un dono così speciale e, soprattutto, per non far crescere il piccolo senza una figura paterna.

Oggi, in ospedale, una piacevolissima sorpresa: sui social di Nicolò, infatti, è comparsa la foto di un emozionatissimo Zaniolo con in braccio il suo bambino. Il calciatore ha condiviso la sua gioia sui social, con delle dolcissime foto.