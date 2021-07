Verstappen non si ferma più: Max vince in Austria davanti ai suoi tifosi! Bottas e Norris chiudono il podio

Max Verstappen è diventato inarrestabile! L’olandese della Red Bull vince ancora, così come accaduto la settimana scorsa, sul circuito di Spielberg. Il leader della classifica piloti va così in fuga grazie ad una vittoria davvero pazzesca e ad un weekend complicato per Lewis Hamilton, proprio dopo il rinnovo con Mercedes.

Una gara ricca di emozioni, durante la quale non sono mancati gli episodi che hanno fatto discutere e hanno acceso la sfida, con diverse penalità, contatti, sorpassi e tentativi di sorpasso.

Max Verstappen trionfa davanti ai suoi tifosi, che hanno popolato le tribune del Red Bull Ring creando una bellissima scenografia tutta arancione, e si lascia alle spalle Bottas ed un ottimo Lando Norris, a podio per la quarta volta in carriera. Quarto invece il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, seguito da Sainz, che sul finale è riuscito a guadagnare una posizione. Ottavo invece Charles Leclerc, mentre Alonso chiude la top 10.

Le parole dei top 3

Verstappen: “è incredibile onestamente! La macchina era irreale, con ogni set di gomme è stato davvero piacevole guidarla, una follia davvero! Sono sorpreso a mia volte di come è andata oggi, non mi aspettavo che andasse così la gara, un ottimo lavoro da parte di tutti. Prima del weekend dicevano tutti che eravamo i favoriti, ma non è mai semplice. Giù il cappello davanti al team, hanno fatto un ottimo lavoro. Sono riuscito nella ripartenza a creare un vantaggio e sapevo che se fossi riuscito ad andare oltre il primo giro avrei fatto la mia gara e così è stato“.

Bottas: “per me personalmente ho migliorato di una posizione rispetto allo scorso weekend, è un buon bottino di punti per il team ma vedendo il gap che abbiamo dalla Red Bull non è positivo. Penso di aver comunque ottenuto il miglior risultato possibile oggi“.

Norris: “voglio ringraziare tutti, tutti i fan. E’ stato molto divertente, è stata una bella gara, emozionante, sono deluso però, perchè avremmo dovuto essere secondi oggi. Io credo che fosse solo un incidente di gara, non l’ho spinto io, sono un po’ frustrato ma anche contento“