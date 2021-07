Verstappen furioso contro Hamilton dopo l’incidente a Silverstone: “irrispettoso e antisportivo”

SportFair

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha visto esultare per una splendida vittoria un eccezionale Lewis Hamilton, seguito da un ottimo Charles Leclerc, vicinissimo al successo oggi a Silverstone.

Non sono mancati però i colpi di scena sul circuito britannico: primo fra tutti il contatto tra Hamilton e Verstappen poco dopo la partenza, che ha fatto fuori il pilota olandese, finito a tutta velocità contro le barriera. Il pilota Red Bull non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato portato in ospedale per degli accertamenti.

Una volta ripresosi del tutto, Verstappen non ha aspettato molto per dire la sua e lo ha fatto pubblicamente, sui social, scagliandosi contro Lewis Hamilton in primis: “prima di tutto: sono felice di stare bene. È stato un bel impatto a 51G ma mi sento meglio. Ovviamente molto deluso di essere stato portato via in questo modo. La penalità inflitta non ci aiuta in alcun modo e non rende giustizia alla mossa pericolosa di Lewis in pista. Guardare i festeggiamenti dopo la gara mentre si è ancora in ospedale è un comportamento irrispettoso e antisportivo ma andiamo avanti“.