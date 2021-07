Verratti e l’invasore di campo durante i festeggiamenti a Wembley: “somigliava a Insigne”

Sono passati due giorni dalla splendida vittoria dell’Italia contro la Spagna nella semifinale degli Europei di calcio 2021. L’Italia intera è ancora in festa e non vede l’ora che arrivi la finalissima di domenica contro l’Inghilterra, che ieri sera ha battuto la Danimarca nei tempi supplementari.

Una splendida festa azzurra, partita dai giocatori di Mancini che hanno gioito per la fantastica vittoria già in campo, subito dopo i calci di rigore. Durante i festeggiamenti della Nazionale italiana in molti hanno notato l’intrusione di un invasore di campo, che si è affiancato a Verratti, abbracciandolo e saltando con lui, come se nulla fosse. In un primo momento il calciatore dell’Italia non si è accorto dell’intrusione, ma ben presto si è girato verso lo sconosciuto chiedendogli “e tu chi sei?”. Una scena diventata virale nel post partita, e commentata oggi, in conferenza stampa, dal centrocampista del PSG: “somigliava a Insigne…poi guardandolo bene ho detto.. mmm. no“, ha scherzato.