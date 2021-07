Bellissimo ritorno ai vecchi tempi per Valentino Rossi: sull’ape per le vie di Tavullia con la sua Francesca Sofia Novello [VIDEO]

SportFair

Le vacanze stanno per terminare per i piloti della MotoGP: l’8 agosto si torna in pista e, dunque, manca davvero poco prima di tornare ad allenarsi e lavorare sodo. I campioni si stanno godendo gli ultimi giorni di relax, tra primi allenamenti, corse e tanto divertimento. Ne sa qualcosa Valentino Rossi che ha pubblicato nelle Storie Instagram dei video davvero divertenti che lo hanno fatto tornare… giovane!

Il Dottore ha postato dei video che lo ritraggono insieme alla sua fidanzata Francesca Sofia Novello a bordo di un’ape, sfrecciando per le vie di Tavullia come ai vecchi tempi. Storici sono infatti i video di un giovanissimo Valentino Rossi insieme all’amico di sempre Uccio, a bordo di un’ape a Tavullia. Il 9 volte campione del mondo ha rivissuto quei momenti magici in compagnia divertendosi come un matto tra dossi e strade che conosce come le sue tasche.