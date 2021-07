Balli e una bella abbuffata di anguria al Ranch: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello protagonisti del videoclip di “L’Allegria” di Gianni Morandi e Jovanotti

Gianni Morandi e Jovanotti hanno scelto un giorno speciale per far uscire il videoclip della nuova canzone “L’Allegria”. Dopo le forti emozioni regalate dalla Nazionale azzurra, che ieri si è aggiudicata il titolo europeo battendo l’Inghilterra ai rigori, i due cantanti hanno mostrato al mondo intero la loro opera, nella quale non manca un omaggio proprio alla Nazionale italiana.

Jovanotti, grande appassionato di motociclismo e amico di Valentino Rossi, ha scelto proprio il Ranch di Tavullia per girare il videoclip. Gianni Morandi è protagonista di una splendida esibizione su un palcoscenico situato proprio sulla pista dove il Dottore e i giovani piloti della VR46 si allenano e si sfidano. Durante il ‘concerto’ di Morandi, supervisionato da un discreto Jovanotti, che osserva tutto da dietro le quinte, le moto sfrecciano in pista, mentre tanti ballerini si scatenano in movimentati balli.

Sul finale ecco spuntare anche Valentino Rossi, che porta a tavola un’anguria. Ben presto in tanti si riuniscono per mangiare questo frutto estivo, che in qualche modo regala sensazioni proprio di allegria, perchè spesso di mangia in compagnia di amici, in totale serenità, nelle sere d’estate. Non poteva mancare la dolce metà del Dottore, Francesca Sofia Novello, splendida comparsa anche lei, che affetta l’anguria davanti a tutti gli amici.