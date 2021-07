Federer eliminato, lo svizzero fa chiarezza: “se è la mia ultima volta a Wimbledon? Devo sedermi col team e riorganizzarmi”

Giornata amara per Roger Federer: il tennista svizzero è stato eliminato oggi da Wimbledon, nel match valido per i quarti di finale dello Slam inglese, per mano di Hurkacz. Il polacco ha trionfato in 3 set, assicurandosi il pass per le semifinali del torneo in corso sui campi in erba dell’All England Club.

“Gli ultimi incontri sono stati molto duri e sinceramente mi sentivo sempre ad un punto di non ritorno, non sono abituato a queste situazioni. Il pubblico è stato incredibile, l’ovazione a fine gara è stata fantastica e questo rappresenta uno dei motivi per cui continuo ancora a giocare. È stato bello vedere lo stadio pieno e mi dispiace abbiano assistito alla mia sconfitta“, ha affermato Federer al termine del match.

“Faccio i complimenti al mio avversario e ringrazio il pubblico per tutto il supporto che mi ha dato in questi anni. Ultima volta a Wimbledon? Non lo so, davvero non lo so. Devo sedermi con il mio team e riorganizzarmi. Il mio obiettivo lo scorso anno era giocare e provare a fare un altro Wimbledon, in effetti dovevo giocare il torneo lo scorso anno ma magari c’era qualche rischio fisico e poi è nata la pandemia. Giocare quest’anno mi ha reso felice, mi dispiace essere stato eliminato ma allo stesso tempo sono felice di essere andato avanti, soprattutto dopo i rischi del primo turno con Mannarino. Mi piacerebbe giocare di nuovo qui ma alla mia età nulla è sicuro“, ha affermato ancora lo svizzero.

“Wimbledon è stato il mio primo passo ma ora farò le dovute valutazioni con il mio staff e proveremo a capire la situazione, il mio obiettivo è però chiaramente quello di continuare a giocare“, ha concluso.