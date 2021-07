Tutti contro Ceferin, i tifosi urlano al complotto: il titolo europeo all’Inghilterra? Sarebbe tutto già deciso

Mattinata di polemiche che proseguono dalla serata di ieri, dopo la partita tra Inghilterra e Danimarca, che ha visto trionfare Kane e compagni grazie ad un calcio di rigore dubbio. Anche la stampa inglese ha ammesso che non vi erano i presupposti per assegnare il calcio di rigore all’Inghilterra e sui social in tantissimi hanno iniziato ad urlare al complotto e a scagliarsi contro la Uefa ed il suo numero 1, Ceferin.

Secondo molti la squadra vincitrice degli Europei di calcio 2021 sarebbe già stata decisa a tavolino e, dunque, per l’Italia, domenica, non ci sarebbe nulla da fare. Una delle teorie più gettonate sui social è quella di un premio speciale, il titolo europeo, per il primo ministro britannico, Boris Johnson, per essersi schierato contro la Superlega, spingendo così i club inglesi a uscire dal progetto e, quindi, stroncarlo ancor prima della sua nascita.

“Scandaloso! Ceferin (il presidente Uefa, ndr) darà il premio agli inglesi per aver di fatto smontato la Superlega che avrebbe sancito la fine della UEFA. Ceferin sarebbe passato alla storia come il presidente che ha fatto sparire la federazione. Ovvio il ringraziamento a Boris J. e a tutti gli inglesi”, scrive qualcuno sui social. “Gli interessi che girano sotto sono molteplici… Non dimenticate che fu il Regno Unito, nella figura anche di Johnson, a sostenere Ceferin contro la Superlega, anche se poi nel e col tempo si rivelerà tutto inutile, ma tant’e..”, aggiunge un altro tifoso. “6/7 partite giocate in casa. Tifosi avversari praticamente nulli. Rigore inesistente su azione irregolare. Finali giocate in un Paese con 34 mila contagi. Ma il problema era la SuperLeague, vero UEFA? #CeferinOut“, si legge ancora su Twitter dopo lo scandalo del rigore assegnato ieri sera.

Gli azzurri di Mancini non si faranno condizionare da queste teorie e resteranno concentrati sul match, pronti a lottare contro tutto e tutti per portare a casa il titolo europeo.